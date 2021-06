Binzen Vom ersten Lehrling zum ersten Rentner

Nach sehr beschwerlichen und arbeitsreichen Anfangsjahren hat sich dann die junge Firma am Markt einen Namen erarbeitet, so dass nach sieben Jahren des Bestehens, die Weichen für die weitere Zukunft gestellt wurden. Hierbei gingen die Vorstellungen der Firmengründer auseinander, so dass man dann entschied, in Zukunft getrennte Wege zu gehen.

Munz gründete danach die Horst Munz Werkzeug und Formenbau GmbH, die am neuen Firmensitz in Rümmingen eine Werkhalle angemietet hatte. Das Unternehmen entwickelte sich erfreulich gut, so dass man nach einigen Jahren ein weiteres Standbein aufbauen konnte und die Kunststoffverarbeitungs GmbH Rümmingen gründete. In dieser Kombination wurden neue Marktsegmente erschlossen.