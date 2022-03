Binzen Feuerwehr bereitet Jubiläum vor

Kommandant Patrick Schöpflin berichtete vom vergangenen Jahr: Es gab insgesamt 53 Einsätze. In lebhafter Erinnerung ist allen noch der Einsatz beim großen Unwetter am 16. Juli mit insgesamt 26 Einsatzstellen. Die Binzener bekamen dabei Unterstützung der benachbarten Wehren aus dem Vorderen Kandertal und Efringen-Kirchen. Übungen haben online und in Kleingruppen stattgefunden. Personell ist die Freiwillige Feuerwehr gut ausgestattet, so der Kommandant.

Junge Männer gesucht

Verstärkung wünschte sich Schöpflin vor allem in der Altersklasse von 18 bis 30 Jahren. Die Jugendfeuerwehr zeige eine stabile Situation. Die Ausrüstung sei auf einem guten technischen Stand, stellte der Kommandant fest. Das in die Jahre gekommene Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 soll dieses Jahr durch ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 ersetzt werden. Weitere Aktivitäten gab es in den Bereichen Brandschutzerziehung, Feuerlöschtraining und beim Kinderferienprogramm.