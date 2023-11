Binzen: Vorfreude auf Veranstaltung ist groß

Auf dem Vorplatz gibt es wieder etwa 25 Hütten sowie 40 Stände innerhalb des Wohnparks, die sowohl Kunsthandwerk als auch Dekorationsartikel und kulinarische Angebote im Gepäck haben werden. Die Stände öffnen erstmals am Freitag um 16 Uhr, der Samstagvormittag ist ab 10 Uhr neu im Programm, und am Sonntag startet die einst von Hans-Peter Beck in Weil ins Leben gerufene Veranstaltung ab 12 Uhr. Am Freitag und Samstag schließen die Buden um 21 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr. Der Wohnpark hat ganz normal geöffnet, am Sonntag findet aber kein Verkaufsbetrieb statt.

Jede Menge Vorbereitung

„Wir bereiten uns das ganze Jahr darauf vor“, berichtet Claaß, denn es steckt jede Menge Arbeit dahinter, die ganzen Anbieter zu einer Teilnahme zu motivieren und die richtige Mischung zusammenzustellen. „Sie finden dort keine Händlerware, sondern ein reichhaltiges Angebot an Kunsthandwerk und selbst hergestellten Artikeln“, erläutert Claaß. Die Anbieter kommen aus ganz Süddeutschland, der Schweiz und Frankreich. Die Künstlerin Inge Gründel-Pfaff aus Bad Bellingen male individuelle Wunschbilder nach unterschiedlichen Motiven, berichtete Claaß im Gespräch mit unserer Zeitung. Einen weiteren künstlerischen Farbtupfer bringt Annette Crawford aus Lörrach nach Binzen. Beim Hausherrn im Wohnpark ist auch noch einiges im Vorfeld zu tun, wo Geschäftsführer Rudolf Kohlbrenner noch einige Arbeitsaufträge zur Vorbereitung erteilen muss.