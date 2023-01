Binzen Warnstreik bei VascoMed

Von Beatrice Ehrlich

Binzen. Zu der Arbeitsniederlegung am Mittag hatte die Gewerkschaft IG Metall aufgerufen. „Wir wollen den Einstieg in die Tarifbindung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld“, forderte Gewerkschaftssekretärin Yvonne Sotorrios von der IG Metall Lörrach in ihrer Ansprache. Bisher würden viele Beschäftigte mit gerade einmal 12,50 Euro in der Stunde entlohnt.