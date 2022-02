Binzen Warum Kompost am Wegrand liegt

Dann kommt noch Stroh dazu, um für das richtige Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff im Boden zu sorgen. Mit der Zeit fällt der Kompost zusammen, denn er besteht zum großen Teil aus Wasser. Wenn er fertig ist, oder zu feucht zu werden droht, deckt Berg die Haufen mit einer Plane ab, damit die Nährstoffe nicht vom Regen ausgewaschen werden. Stefan Berg ist Demeter-Gärtner in zweiter Generation. Die gleichnamige Gemüsegärtnerei in Binzen, zu der auch 440 Hühner und zehn Bienenvölker gehören, hat Berg von seinen Eltern übernommen.

Pionier beim biologisch-dynamischen Anbau

Beim biologisch-dynamischen Anbau war Bergs Vater Peter ein Pionier. Schon vor 50 Jahren hatte er sich einer Art der Landwirtschaft verschrieben, die sich in ihren Statuten zum Ziel gesetzt hat, die Fruchtbarkeit des bestellten Bodens nicht nur zu erhalten, sondern auch aufzubauen, berichtet der Sohn. Neben den biologisch-dynamischen Präparaten spielt dabei der aus Kompost gewonnene Dünger eine wichtige Rolle. Dass aus Pflanzenresten Nährstoffe entstehen, um sie wieder dem Boden zuzuführen, sei vielen Menschen gar nicht bekannt, sagt Berg. Das möchte er gern ändern. Es ist ihm wichtig, dass die Verbraucher sehen, wie Lebensmittel entstehen. Deshalb darf sich das bei ihm jeder Interessierte gern anschauen.

Neben seinen Marktständen, dreimal in der Woche in Lörrach und samstags an zwei Standorten in Basel, dem Hofverkauf und zwei Naturkostläden in Haltingen und Basel, bietet er sein Gemüse und Obst auch als Gemüsekiste im Abo und rund ums Jahr zum Selbsternten an. Seine Kunden müssen dafür eine Schulung durchlaufen haben. Rund 3500 Personen habe er in 15 Jahren schon geschult, berichtet Berg. 30 bis 60 davon gehören zum „festen Stamm“, der regelmäßig kommt, wenn auch häufiger im Sommer, weil es da mehr zu ernten gebe, etwa Erdbeeren.

Maschinen für verschiedene Gemüsesorten

Wer Berg auf seinem Hof besucht, bekommt zahlreiche Landmaschinen zu sehen, die säuberlich aufgereiht am Wegrand stehen. Die vielen Maschinen seien der Vielfalt des Gemüses geschuldet, das er anbaut, erklärt Berg. „Die Kartoffelpflanzmaschine brauche ich an zwei Tagen im Jahr, aber ich brauche sie.“ Es gibt auch Pflanzmaschinen für Salat, Fenchel, Kohl, Zucchini und andere Gemüsesorten.

Der Radweg zwischen Binzen und Fischingen, der an seinem Hof vorbeiführt, ist auf Bitten der Gemeinde Binzen auch durch Bergs Zutun überhaupt erst ermöglicht worden. Er hat dafür Pachtfläche abgetreten. Wenn es nach ihm ginge, könnte der Radweg noch mehr genutzt werden, sagt er. Aber am Wegesrand werden weiterhin sein Kompost und die Landmaschinen zu sehen sein.