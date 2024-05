Um die Fließwege des Wassers zu rekonstruieren, haben Kutsche und Werkhof-Mitarbeiter Wasser an zahlreichen Stellen der Hauptabflusswege aufgebracht. Die Erkenntnis des Fließversuchs war, dass „an entscheidenden Punkten, an denen sich das Wasser sammelt und entlang der Randbefestigungen abfließt, keine Abläufe vorhanden sind“, so Kutsche. Daraufhin hat der Bauingenieur einen Plan vorgelegt. Ihm zufolge wird ein neuer Muldeneinlauf im Hüttenrainweg eingebaut. Beim Anschluss des Renneweg an den Herrmann-Daur-Weg wird ein neuer Straßenablauf gemacht. Hier wird ein Sinkkasten eingesetzt, der das Wasser sammelt, um es in die Kanalisation einzuleiten.