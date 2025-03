Binzen: Wehmut nach Piaf und Gainsbourg

Mit ihrer feinen, manchmal fast gehauchten Stimme trifft Litzler die Stimmung und das Feeling der Chansons. Das erotische Timbre ihrer Stimme erinnert etwas an die junge Françoise Hardy. Einfühlsam singt die Elsässerin auch ein Lied der französisch-armenischen Sängerin Sylvia Vartan, die von einem Fluss in ihrer Heimat träumt, und streicht dazu das Perkussionsinstrument mit dem Bogen.

Klassik überwiegt später

Stéphane Grappelli führte sozusagen dem Geiger Daniel Hauptmann den Bogen in dem Lied „J’attendrai“ – da ließ auch ein Django Reinhardt grüßen. Auch Bandoneon-König Astor Piazzolla, der in Paris bei der berühmten Nadia Boulanger studiert hat, fand sich in der abwechslungsreichen Auswahl.

Im zweiten Teil stand mehr die klassische Musik, speziell die französische, im Mittelpunkt. Da nahmen die Geiger Daniel Hauptmann und Carolina Mateos, der Bratscher Carlos Cota López und die Cellistin Chisaki Kito als musikalische Eiskunstläufer die Zuhörer mit aufs Glatteis in dem Walzer „Die Schlittschuhläufer“ des französischen Strauß-Zeitgenossen Emile Waldteufel. Der schrullige Franzose, der reizende Erik Satie, kam mit seinem charmanten Walzerlied „Je te veux“ zu Ehren, gespielt in einer schlanken, beschwingten, spritzigen Gangart wie zuvor der Waldteufel-Walzer. In den letzten beiden Stücken verstärkte Claire Litzler das Quartett zum Quintett. Das Weichtonige des Vibraphons passte wunderbar zur „Meditation“ aus Massenets Oper „Thais“ und zum romantisch aufblühenden Klang des Faust-Walzers von Gounod. Zum Schluss gab es stehende Ovationen für dieses anregende Paris-Programm.