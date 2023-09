Binzen Weiterer Schritt auf dem Weg zu gesunder Region

„Wir sind sehr stolz, dass uns der DSSV (Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen) gebeten hat, als Schirmherr der europaweiten Aktion in unserer Region verschiedene Angebote für die Menschen zu schaffen, noch mehr fokussiert den eigenen Fitnesszustand und die Gesundheit zu stärken“, so Tim Josko. Er werde mit seinem Team für die Menschen im Landkreis Lörrach vom 23. bis 30. September ein passendes und kostenloses Angebot an unterschiedlichen Orten anbietet, heißt es in der Ankündigung.

„Wir verbinden und aktivieren nicht nur alle Menschen, sondern auch die Betriebe in der Region. Gleichzeitig animieren und informieren wir mit passenden Ideen zum Thema Gesundheit und Sport – und auch Prävention“, so laut Pressemitteilung der Geschäftsführer, der auf ein vielfältiges Angebot hinweist. Die Formate sind unterschiedlich – Fahrrad Challenge, Yoga auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein, eine Dance Night oder verschiedene Kurse bei Josko Fitness, heißt es. Der Hashtag lautet dazu „#Be active day“ („Sei aktiv Tag“) .