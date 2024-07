Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann besuchte laut einer Mitteilung die Zentrale des Familienunternehmens Hieber am Hauptsitz Binzen. Im Gespräch mit Chef Dieter Hieber ging es um den Bürokratieabbau, den Mangel an Fachkräften und die Ausbildung. „Für jeden Handgriff gibt es inzwischen eine Vorschrift“, beklagt Dieter Hieber die ausufernde Bürokratie. Viele Themen hätten sich verselbstständigt, was die Unternehmen enorm belaste. Die Eigenverantwortung der Betriebe werde, so Hoffmann und Hieber einstimmig, zunehmend durch immer mehr Richtlinien, Vorgaben und Gesetze ersetzt. Hoffnung hatte Hoffmann, dass das Bürokratieentlastungsgesetz IV spürbare Entlastung bedeute und zu mehr Wirtschaftswachstum führe. Zweites Problem: Es gibt kaum noch Fachkräfte. Hieber wirbt seine Auszubildenden zunehmend im Ausland an, da der hiesige Markt die gleichen Schwierigkeiten habe wie Handwerk oder Pflege. Er ist aber der Meinung, dass es wieder mehr Anreize geben müsse, dass Menschen wieder arbeiten und sich einbringen wollten.