Binzen Wer hat den schönsten Garten?

Binzen. Jeder Einwohner kann in seinem Vorgarten, Garten, an Mauern, Fenstern beziehungsweise auf dem Balkon etwas dafür tun, dass Binzen freundlicher aussieht und gleichzeitig Lebensraum für Insekten und andere Tiere schaffen, heißt es in der Ankündigung. Die drei gelungensten Projekte werden in dem Wettbewerb „Wer hat den schönsten Garten?“ prämiert und mit je einem Gutschein der regionalen Geschäfte belohnt.

Darüber hinaus unterstützt die Gemeindeverwaltung die Anlage von privaten Blühwiesen in Gärten und Vorgärten mit Saatgut. Blühwiesenstreifen hat die Gemeindeverwaltung auf Anregung aus dem Gemeinderat bereits an der Kinderschule Süd, an der Rümminger Straße, an der Blauenstraße/Johann-Peter-Hebel-Straße und an der Blauenstraße/Hauptstraße angelegt.