Binzen Wieder Ärger wegen Störchen

Dabei habe man im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Störche auf dem Kran brüten konnten, nachdem Arbeiter in dem bereits fertiggestellten Nest drei Eier entdeckt hatten. Und dies, obwohl Tobias Kock vom Regierungspräsidium Freiburg gemäß einer auch uns vorliegenden E-Mail vom 8. April 2022 mitgeteilt habe, dass das Nest noch nicht vollständig sei und daher noch entfernt werden könnte. „Falls daher nicht gewünscht ist, dass die Tiere dort nisten (und damit der Baukran bis Ende der Brutzeit dort verbleiben muss), muss das angefangene Nest schnellstmöglich entfernt und weitere Nestbauversuche verhindert werden“, heißt es in der besagten E-Mail. Der Kran müsse dringend abgebaut werden, betont Hussmann. Allerdings sei das wegen fehlender Kranmonteure und entsprechend langer Wartezeiten erst am 29. März möglich. Daher habe man in diesem Frühjahr den angefangenen Nestbau entfernt und den Bereich am Kran so ausgestattet, dass Störche dort nicht mehr oder nur schwer landen können.