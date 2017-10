Binzen „Wir fordern keinen Luxus“

Von Alexandra Günzschel

„Wir schicken niemanden weg, ermöglichen allen den Spaß am Fußballspiel.“ Darauf ist Daniel Merle, Jugendleiter beim TuS Binzen, stolz. Doch eine Herausforderung ist diese Praxis allemal. 350 Kinder und Jugendliche kicken derzeit beim TuS Binzen. Und das auf Plätzen, die nur bei gutem Wetter bespielbar sind. Auch qualifizierte Trainer kann der Verein eigentlich nie genug haben.

Binzen. Derzeit engagieren sich 31 Trainer für den TuS Binzen. In diesem Jahr haben sich immerhin zwei von ihnen weiterbilden lassen. Dafür mussten sie Urlaub opfern. „Für viele ist es ein Spagat zwischen Arbeit, Privatleben und Ehrenamt“, sagt Merle. Etwas neidisch blickt er deshalb in die Schweiz, wo Ehrenamtliche für Weiterbildungen vom Arbeitgeber freigestellt würden.

„Je jünger die Kinder, desto besser muss der Trainer sein“, führt der Jugendleiter weiter aus. Aktuell werden Trainer für die Mannschaften U7, U11 und U14 gesucht. Gerne würde der TuS seinen Trainern zumindest eine Aufwandsentschädigung zahlen. Daran wird gearbeitet.

„Die Beiträge müssten eigentlich höher sein. Doch damit würden wir Mitglieder ausschließen“, sagen Merle und Volker Scherer, Vorsitzender des TuS Binzen, im Pressegespräch. Für Passivmitglieder beträgt der Beitrag derzeit 50 Euro im Jahr, Aktive zahlen 60 Euro.

Andere wichtige Einnahmequellen sind in den vergangenen Jahren weggebrochen. So brachte der ehemalige Flohmarkt zum 1. Mai dem TuS Binzen durchschnittlich 3500 Euro ein. Durch Papiersammlungen konnten bis zu 9000 Euro im Jahr eingenommen werden - bevor die Blaue Tonne kam. Jetzt ist es nur noch ein Drittel dieser Summe.

Auch deshalb wird nach neuen Einnahmequellen gesucht. Zur Saisoneröffnung wurde nun erstmals ein Sponsorenlauf veranstaltet. Wichtig sind zudem der Markgräfler Herbsthock des TuS Binzen sowie die Beteiligung am Dorffest. Nun soll auch der Förderverein bekannter gemacht werden, der noch kaum Mitglieder hat. Firmen will der TuS als Sponsoren gewinnen, indem man sie auf das Potenzial an späteren Auszubildenden hinweist, über das der Verein verfügt. „Wir sind extrem kreativ in der Lösungsfindung“, sagt Merle.

Das Spektrum an Ausgaben, die der Verein zu stemmen hat, ist vielfältig. Derzeit steht ein Mannschaftsbus für neun Personen auf der Wunschliste. Hinzu kommen Trainingsmaterial wie Bälle und Trikots, der Rasenmäher und immer wieder Reparaturen, etwa an den Toren.

Immerhin: Bald soll ein neues Sportareal entstehen. Noch unklar ist derzeit, ob dort zwei oder zweieinhalb Plätze gebaut werden - eine finanzielle Frage. Zweieinhalb Plätze seien die „absolute Untergrenze“, sagen die TuS-Verantwortlichen und weisen darauf hin, dass der TuS Binzen die höchste Spielerdichte pro Quadratmeter im Landkreis hat. „Wir fordern keinen Luxus. Wir brauchen das, um einigermaßen über die Runden zu kommen“, betonen Merle und Scherer.

Derweil muss der TuS Binzen häufig auf Plätze in benachbarten Dörfern ausweichen - auch das ist ein zusätzlicher Kostenfaktor. Sieben „Heimspiele“ haben in diesem Jahr nicht in Binzen stattgefunden. Immer wieder müssen Mannschaften wegen der Infrastruktur auf Aufstiege in höhere Ligen verzichten. „Dabei wollen sich die Spieler doch an den Besseren messen“, bedauert Merle. Und der Verein könnte eigentlich noch mehr Mannschaften melden. Auch dafür reicht der Platz nicht aus.