Binzen Wissenswertes rund um Bäume

Beruflich wie privat sucht Krumm nach Wegen, den Naturschutz und die notwendige Bewirtschaftung der Landschaft zusammenzubringen. Darauf, dass dies alle angeht, will er hinweisen, unter anderem mit Veranstaltungen wie dieser. Mit im Boot sind neben Markus Hügel vom gleichnamigen Gartenbaubetrieb in Rümmingen auch der Landschaftserhaltungsverband im Landkreis Lörrach (LEV), das trinationale Umweltzentrum Truz aus Weil und die Gemeinde Binzen.

Das Programm startet am Samstag, 15. Oktober, um 12.30 Uhr an der Schule in Binzen mit einer Wanderung durch die Kulturlandschaft rund um Binzen und zu „urbanen“ Bäumen in Binzen. Interessierte Besucher können hier mehr erfahren über die Bedeutung frei stehender Bäume und die Schwierigkeiten, die in jüngster Zeit durch die zunehmende Trockenheit bei deren Erhalt und Pflege auftauchen.

Am Nachmittag folgen dann Vorträge von Fachleuten zu verschiedenen Themen: Arthur Gessler, Professor an der ETH Zürich, stellt sein Forschungsgebiet der Ökosystemforschung vor und Vivien von Königslöw spricht über die Aufgaben und Ziele des LEV. Stephan Ramin von der Stadtgärtnerei Basel, Thorald Bauer vom Pommologenverband und der Forstwirt und Sachverständige für Baumpflege Peter Klug geben Einblicke in ihre jeweiligen Arbeitsfelder. Der Tag klingt aus bei Kürbissuppe und einem Glas Wein. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter mit dem Hoffest, bei dem der Turn- und Sportverein sowie die Landfrauen Binzen-Rümmingen die Besucher mit Herbstlich-Kulinarischem versorgen. „Kürbissuppe und Apfelchuechli werden auf jeden Fall dabei sein“, so Krumm. An Info-Ständen sind beim Landratsamt Lörrach, dem Truz, der Baumschule Hügel und Imkern weitere Informationen erhältlich. Für die Veranstaltungen am Samstag ist eine Anmeldung nötig unter Tel. 07621/63980 oder per E-Mail an frank.krumm@wsl.ch