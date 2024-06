Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker und Firmeninhaber Markus Hügel legten selbst Hand an, um dem Baum bei der Grundschule einen neuen Platz zu geben.

“Die Zierkirsche ist zwar keine einheimische Baumart, aber klimaresistent und dazu noch ausgesprochen bienenfreundlich”, erläuterte Markus Hügel laut der Mitteilung die Wahl. Der Baum gedeihe sowohl in der vollen Sonne, als auch im Halbschatten. Die gespendete Zierkirsche solle in den Unterricht der Grundschule einbezogen werden und böte den Schülern obendrein angenehmen Schatten an heißen Sommertagen.