Binzen Zu Gast bei den Gartenkindern

Binzen. Im Spätsommer dieses Jahres startet das naturnahe Kindergartenprojekt „Die Gartenkinder“. Der Landtagsabgeordnete Josha Frey traf die beiden Gründerinnen Lara Hell und Larissa Schweizer auf dem zukünftigen Gelände des Hofkindergartens und sicherte ihnen seine Unterstützung zu.

Das Konzept des Kindergartens begründet sich in der Idee der Bauernhofpädagogik. Angegliedert an einen landwirtschaftlichen Betrieb spielt sich der pädagogische Alltag hauptsächlich in der freien Natur ab. „Der Bauernhof wird als Ort verstanden, an dem Bildung ganzheitlich wird, natürliche Kreisläufe verständlich werden und ein Bewusstsein für Tiere und Pflanzen entstehen kann“, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Kindergarten auf dem Bauernhof biete vielfältige und lebensnahe Erfahrungsräume und erkenne die elementarsten Bedürfnisse des Kindseins an, nämlich in und mit der Natur zu spielen, zu lernen und zu wachsen.

Die Gartenkinder, eine Kindergartengruppe mit maximal 20 Kindern zwischen zwei und sechs Jahren finden mitten in der Gärtnerei Berg in Binzen ihren Wirkungsort. Die Gruppe wird, in enger Kooperation mit den Landwirten Mira und Stefan Berg, die Prozesse auf dem Hof miterleben und mitgestalten.

Aus dem Gemeindeverbund, als auch aus den umliegenden Gemeinden haben sich viele Familien für das Projekt ausgesprochen und wünschen sich solch eine ergänzende Alternative zu den bestehenden Betreuungsangeboten. Aktuell liegt der zweite Antrag auf Aufnahme in die kommunale Bedarfsplanung mit den bereits eingegangenen Voranmeldungen bei den Gemeinden vor.

Frey ist vom Konzept des Hofkindergartens beeindruckt und überzeugt, dass der ländliche Raum durch solch innovative Projekte seine Stärken zeigen kann. „Der Hofkindergarten bereichert die Betreuungslandschaft und zeigt schon im Kindesalter, wo Eier und Gemüse her kommen,“ so der Lörracher Landtagsabgeordnete .

Er würde sich daher wünschen, dass der Kindergarten „Die Gartenkinder“ in die kommunale Bedarfsplanung aufgenommen wird, da damit auch die Landeszuschüsse von mehr als 60 Prozent der Betriebskosten fließen könne. Er wünscht den Gründerinnen viel Erfolg und Durchhaltevermögen.

Weitere Informationen zum Hofkindergarten finden sich auf der Website der Gärtnerei Berg. Interessierte Eltern können über diegartenkinder@kita-natura.de mit den Initiatorinnen Kontakt aufnehmen.