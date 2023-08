Zwei leichtverletzte Personen und 22 500 Euro Schaden gab es bei einem Unfall auf der A 98 zwischen Binzen und Kandern. Eine 56-jährige Autofahrerin musste ihr Fahrzeug am Freitagnachmittag verkehrsbedingt bremsen, so die Polizei in ihrer Meldung. Ein nachfolgender 40-jähriger Mann reagierte in seinem Wagen zu spät und fuhr auf das Heck auf.