Der Musikverein Binzen hatte an einem frischen vorherbstlichen Abend das „Theater uff de Gass“ vom Theater am Mühlenrain (Tam) in Weil zu Gast. An den kühlen Temperaturen war nicht einmal die deutsche Bahn schuld, die im Mittelpunkt der Handlung des Stücks „Es fährt ein Zug nach Irgendwo“ stand. Die Zuhörer waren mit Decken, Kissen und warmen Jacken besser vorbereitet alsdie Akteure auf der Bühne, die mit ihrem ICE in Kleinkems strandeten und sich dann auf eigene Faust durchschlagen mussten. Der gastgebende Musikverein Binzen ließ die Gäste bestens verpflegt und versorgt zurück – es wäre ein Vorbild für den nächsten liegengebliebenen Zug auf der Rheintalbahn.