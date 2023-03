Für die Neugestaltung des Außenspielgeländes und Instandhaltungsmaßnahmen stellt die Gemeinde dem Hofkindergarten „Kita Natura“ einmalig 15 000 Euro zur Verfügung. „Wir haben mit der Gründung des Kindergartens im September 2018 keine Investitionskostenzuschüsse erhalten und alle Baumaßnahmen im Spielgelände sowie die Schutzräume aus Stiftungsgeldern und Spenden finanziert“, erklärt Kita-Leiterin Lara Savelsberg. Jetzt sei es an der Zeit, einiges neu zu gestalten. Zum einen soll in der Geländemitte eine Außenküche mit Feuerstelle und Sitzplätzen entstehen. Zum anderen soll eine Wasserlandschaft mit Wasserpumpe in den jetzigen Sandspielbereich integriert werden. Der Schutzraum erhält außerdem eine neue Holzverkleidung mit Insektenschutz.