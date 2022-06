Binzen Zwei Jungstörche aus dem Nest geworfen

Binzen - Auf dem Baukran in der Nähe der Kirche in Binzen werden nun doch keine Jungstörche groß. Das teilte Heidi Hübner, Storchenbeauftragte des Nabu am Südlichen Oberrhein, am Dienstag mit. Nachdem eine Passantin den im Nest sitzenden Storch vor kurzem dabei beobachtet hatte, wie er augenscheinlich sein Nest putzte und dabei Dinge über den Nestrand hinaus beförderte, hatte sich die sachverständige Tierschützerin an den Kran begeben. Nach kurzer Suche entdeckte sie zwei tote Jungstörche, die weiter oben im Kran festhingen. „Die kleinen Störche sind aus dem Nest geworfen worden“, sagt sie, „das kommt in diesem Jahr öfter vor.“