Binzener Bebauungsplan: Rat passt Bestimmungen an

Die Formulierung zu den Festsetzungen zu Garagen, Carports und Stellplätzen wird vereinfacht und zusammengeführt. In den Plan aufgenommen wird zudem die Kenntnisgabepflicht für Abbrüche und die Angabe der Höhenlage. Einige Hinweise etwa zur Starkregenvorsorge oder zum Anschlusszwang an die öffentliche Kanalisation werden erweitert. Zusätzliche Hinweise etwa zum Umgang mit Niederschlagswasser oder zum Brandschutz bei verkleinerten Abstandsflächen wurden aufgenommen. Das Plangebiet ist unterteilt in ein allgemeines Wohngebiet (55 Prozent Flächenanteil), ein Dorfgebiet (18 Prozent), Verkehrsflächen (elf Prozent) und private Grünflächen (15,1 Prozent).