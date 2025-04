Binzener Blutspender: Julia Schöpflin erhalten für Blutspenden in Binzen die Ehrennadel in Gold

„Sie tragen dazu bei, dass in Not geratene Menschen geholfen werden kann, und geben uns allen ein leuchtendes Beispiel für das Beste ab, was Gemeinschaft und Mitgefühl zu bieten haben“, sagte Schneucker. „Blut ist ein lebenswichtiger Bestandteil des Körpers und besteht aus mehreren wichtigen Komponenten, die jede für sich eine entscheidende Rolle spielen“, so der Verwaltungschef weiter. Ein Programm der Künstlichen Intelligenz habe ihm mitgeteilt, dass ein Franzose Rekordhalter bei Blutspenden sei. Er soll bisher 1000 Mal die Flüssigkeit abgegeben haben. Zehnmal Blut hat auch Frank Seltmann gespendet, 25 Mal Wilfried Gisin und 50 Mal Christa Asal.