Binzener „Kandergrund“: Gemeinderat kippt die Tiefgarage

Bei Variante 2 sind die Stellplätze teilweise in die Gebäude integriert. Im Erdgeschoss wird geparkt, und die Wohnungen werden über Laubengänge erschlossen. Variante 3 beinhaltet zweigeschossige Parkscheunen auf dem Kandergrund-Gelände. Diese könnten mit Holz verkleidet sein und offene Fugen haben. Die Scheunen sollen dort gebaut werden, wo im aktuellen Plan die Punkthäuser sind. In dieser Variante entstünde in jedem Hof ein viergeschossiges Gebäude. Variante 4 ist eine Hybridlösung mit einem großen und einem kleinen Parkplatz entlang der Straße „Am Sportplatz“, Parkplätzen in den Erdgeschossen einiger Gebäude und an zwei Gebäuden, die am Kanderweg beziehungsweise am Birkenweg liegen. „Variante 4 ist diejenige, die dem Wettbewerb in Bezug auf Idee, Struktur und Morphologie am nächsten kommt“, sagte Severin. Im aktuellen Plan sind noch 180 Wohneinheiten geplant, hieß es.