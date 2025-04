Binzener Musikangebot: „Musikfüchse“ als neues Angebot

Das vom Vorsitzenden des Vereins, Andreas Kalchschmidt, von langer Hand geplante Projekt zwischen Grundschule und Musikverein hat schon reichlich Früchte getragen: Nachdem die Musiker aus der ersten Bläserklasse im Sommer 2024 dem Grundschulalter entwachsen waren, sind die Jungs und Mädels in das Jugendorchester des Musikvereins Binzen unter der Leitung des Vorsitzenden gewechselt.

Seit Schuljahresbeginn 2024/25 sind nun wieder 13 hochmotivierte Schüler immer donnerstags eifrig am Musizieren. Unter der Leitung durch die Berufsmusikerin Christine Braun lernen die Zweit- bis Viertklässler, was es heißt, in einem Ensemble mit unterschiedlichen Instrumenten und spieltechnischen Voraussetzungen miteinander Musik zu machen. Sie bekommen außerdem umfangreiches Wissen in Theorie und das Notenlesen vermittelt und konzentrierte Probenarbeit zu leisten. Die Formation, die durch die Herr-Stiftung und den Musikverein finanziert wird, bereichert das Dorfleben mit Auftritten im Schülergottesdienst, im Altenheim und auf dem Dorffest.