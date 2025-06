Binzener Treffpunkt: Ärger über Vandalismus

Der Datenschutzbeauftragte hat eine Videoüberwachung bisher abgelehnt. Eine Videoüberwachung ist laut Datenschutzgrundverordnung zulässig, soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen (Gemeinde Binzen) erforderlich ist. „Soll die Videoüberwachung vor (…) Vandalismus schützen, ist darin grundsätzlich ein berechtigtes Interesse zu sehen“, heißt es in einer 2020 vom baden-württembergischen Landesbeauftragten für den Datenschutz herausgegebenen „Orientierungshilfe Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen“.

Datenschutzbeauftragter prüft, ob Überwachung möglich ist

Unklar sei, ob das auch für eine Behörde gilt, die eine öffentliche Stelle ist, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Der Bürgermeister will nun mit dem Datenschutzbeauftragten prüfen, ob eine Videoüberwachung an der Hütte möglich ist. Er wies daraufhin, dass die Hütte kein Kriminalitätsschwerpunkt sei. Eine Videoüberwachung könne man mit „Kriminalität an der Hütte“ nicht rechtfertigen.