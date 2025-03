Binzener Wehr: Timo Schöpflin beerbt Patrick Schöpflin

Rückblick: Die Einsatzbilanz zog ein letztes Mal Patrick Schöpflin. 40-mal musste die Wehr ausrücken. Zehnmal hat es gebrannt, neunmal schlug eine Brandmeldeanlage Alarm. Bei fünf Einsätzen ging es um Personenrettung, in weiteren fünf Fällen um Verkehrsunfälle. Sechsmal war technische Hilfe nötig, fünfmal wurden Ölspuren beseitigt. Die Gesamtzahl der Einsätze gleiche der des Vorjahres. Die Bevölkerung bekomme von einem Alarm nichts mit, in Binzen laufe die stille Alarmierung. Schriftführer Detlef Strittmatter erinnerte an die zahlreichen Aktivitäten, darunter Übungen und Unterstützung bei Festen. 2024 sei auch das Jahr der Umstellung auf Digitalfunk gewesen. Ein lang gehegter Wunsch ging in Erfüllung.