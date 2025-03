Biotopverbund-Planung in Weil: Begehungen und Kartierungen geplant

Trockene Standorte: Als Beispiele für trockene Standorte nannte von Königslöw etwa Magerrasen am Tüllinger Berg, Gleisbereiche, eine Böschung am Fluss Wiese oder die Kiesgrube Käppelin. „Dahinter befindet sich aber gleich ein Tümpel“, verdeutlichte der Experte, dass unterschiedliche Biotop-Arten auch ineinander übergehen können. Mögliche Verbundachsen könnten etwa am Rhein oder Schienennetz entlang oder über den alten Bahndamm führen. Denkbare Maßnahmen seien das Anlegen von Trockenmauern, Strukturanlagen an ehemaligen Bahndämmen und die Rheinuferentwicklung.

Blüheinsaaten oder Bäume pflanzen

Mittlere Standorte: Streuobstwiesen oder eine Magerwiese im Mattfeld seien Beispiele für mittlere Biotope, führte von Königslöw aus. „Die Verbundsituation ist deutlich besser“, stellte er fest und verwies auf den Tüllinger Berg. Er zählte eine ganze Reihe von möglichen Maßnahmen auf: Blüheinsaaten in Rebgassen, Pflege und Nachpflanzung auf Streuobstwiesen, Einzelbäume, Sträucher oder Hecken anlegen, Altgrasstreifen stehen lassen, Straßenbegleitgrün extensiv pflegen oder Feldraine anlegen.