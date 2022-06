Terror Angriff auf katholische Kirche in Nigeria

Unter den Toten befänden sich zahlreiche Kinder sowie schwangere Frauen, sagte Oluwole Ogunmolasuyi, ein Lokalpolitiker im südwestlichen Bundesstaat Ondo, am Montag. Schwerbewaffnete Täter hatten die St. Francis Kirche am Pfingstsonntag in der Stadt Owo während eines Gottesdienstes gestürmt, wahllos auf die Gläubigen geschossen und Sprengsätze ausgelöst.

"Es war barbarisch, so etwas haben wir noch nie erlebt", sagte Ogunmolasuyi nachdem er die Kirche und ein Krankenhaus besuchte, in dem zahlreiche Verletzte behandelt werden. "Die Opferzahl beläuft sich auf zwischen 70 und 100", so Ogunmolasuyi. Präsident Muhammadu Buhari verurteilte den Anschlag. "Dieses Land wird niemals dem Bösen und bösen Menschen nachgeben, und die Dunkelheit wird niemals das Licht besiegen", wurde Buhari bei Twitter zitiert.