Bis zu 212,1 Prozent China verhängt Anti-Dumping-Zölle auf australischen Wein

Die Beziehungen der beiden Staaten haben sich in den vergangenen zwei Jahren merklich verschlechtert. So untersagte die Regierung in Canberra dem chinesischen Technologiekonzern Huawei, ein 5G-Netz in Australien aufzubauen.

Auch ist Peking erbost darüber, dass die australische Regierung im Frühjahr eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus forderte, der sich von der chinesischen Metropole Wuhan aus weltweit verbreitete. Auch weitere Streitthemen bestärken Chinas Führung in ihrer Sicht, dass Australien den USA dabei behilflich ist, den Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen.

Zuletzt war China bereits gegen andere Industriezweige Australiens vorgegangen und hatte etwa Handelsbeschränkungen für Kohle, Kupfer und Gerste aus Down Under erlassen. Es müsse vermutet werden, dass diese Maßnahmen als Reaktion auf andere Faktoren ergriffen würden, sagte Handelsminister Simon Birmingham am Freitag in Adelaide. "Dies ist völlig unvereinbar mit den Verpflichtungen, die China durch das Freihandelsabkommen zwischen China und Australien und durch die Welthandelsorganisation eingegangen ist."

