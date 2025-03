Bis zu 48.000 Euro: Haustier-Klone in China: Aus Tomcat wird Little Tomcat

Kritik von Tierschützern und in sozialen Medien

Eine andere Tierhalterin aus der ostchinesischen Stadt Hangzhou ließ ihren Dobermann Joker klonen, der wegen Herzproblemen im Alter von elf Jahren starb. Der Tod ihres Hundes habe schlimme Schmerzen ausgelöst, wird die Frau zitiert. Auch sie gab daher einen Klon in Auftrag. Die beiden Hunde sähen sich sehr ähnlich, einschließlich eines schwarzen Flecks nahe der Nase.

In Chinas sozialen Medien gibt es Verständnis für die Tierhalter - jedoch auch viel Kritik. So berufen sich einige Kommentatoren auf Warnungen von Tierschützern, wonach das Klonen negative Folgen für die Leihmutter-Tiere habe. Auch führten viele Klonversuche zunächst zu Fehlschlägen, was zu Tierleid führe.

Tiere auch in Deutschland für Forschung geklont

Auch Klone für die medizinische Forschung stehen in der Kritik. So werden - etwa in Deutschland - genetisch veränderte Schweine geklont, die eines Tages als Organspender dienen sollen, aber auch als Versuchstiere für die Pharmaindustrie.