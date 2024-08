Bisexuelle Bachelorette "Bachelorette" Stella sucht einen Mann oder eine Frau

Die neue "Bachelorette" Stella Stegmann ist die erste bisexuelle Rosenverteilerin im Amt. Sie habe schon länger mit der Vorstellung geliebäugelt, bei der Show mitzumachen, sagt die 27 Jahre alte Münchnerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt ist auch das perfekte Timing für mich, weil ich kürzlich eine sehr prägende Beziehung hatte - meine erste Beziehung mit einer Frau. Sie war die erste Frau, in die ich mich überhaupt verliebt habe. Und so bin ich jetzt die erste bisexuelle "Bachelorette"."

Männer oder Frauen? - 50:50

Und als solche macht sie sich in Thailand auf die Suche nach der perfekten Frau für sie - oder dem perfekten Mann. "Ich war da völlig offen, was Männer oder Frauen angeht - 50:50." Sie wollte sich demnach gar nicht auf das Geschlecht fokussieren, "sondern auf die Frage, was ist das für ein Mensch?" Die Show ist längst abgedreht, was dabei rausgekommen ist, darf sie aber selbstverständlich nicht sagen.