Bisexuelle Bachelorette Neue "Bachelorette"-Staffel: Stella und die "Woo-Girls"

Speed-Dating in Thailand

In der ersten Episode lernt sie erst einmal - ganz klassisch - ausschließlich Männer kennen. Bei mehreren kleinen Speed-Dates in Thailand muss sie sich dabei auch schon gegen die ersten Kandidaten entscheiden und noch vor der großen ersten "Nacht der Rosen" Schnittblumen verteilen. Nur ein mysteriöser, verschlossener Raum in der Kandidaten-Villa deutet zunächst darauf hin, dass in dieser Staffel einiges anders sein könnte als in der bisherigen. Denn dort werden wohl die fünf Kandidatinnen schlafen, die in diesem Jahr mit den Männern um die Gunst der "Bachelorette" konkurrieren.

Wer sind die "Woo-Girls"?

Dass das nicht ganz reibungsfrei verläuft, wird in einem Ausblick auf die kommenden Folgen angedeutet: "Und dann kommen hier die Woo-Girls weiter, die noch nichts gerissen haben in ihrem Leben", sagt ein Kandidat missbilligend. In Folge zwei dann, die ebenfalls schon beim Streamingdienst zu sehen ist, kommen dann die Frauen dazu.