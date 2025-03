Zögerliche Digitalisierung

Für die repräsentative Studie wurden im Januar und Februar 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt. Dabei zeigten sich die Befragten in Sachen Digitalisierung selbstkritisch. 82 Prozent der Unternehmen meinten, die aktuelle Krise der deutschen Wirtschaft sei auch eine Krise zögerlicher Digitalisierung. 73 Prozent gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft durch zu langsame Digitalisierung habe Marktanteile verloren habe, und 78 Prozent befürchten, ohne Digitalisierung werde Deutschland wirtschaftlich absteigen.

Knapp ein Drittel der Unternehmen (29 Prozent) kündigte in der Umfrage steigende Digital-Investitionen an. Zehn Prozent wollen "deutlich mehr" in die Digitalisierung investieren, 19 Prozent "eher mehr". 42 Prozent wollen die gleiche Summe wie im Vorjahr in die Hand nehmen, 18 Prozent "eher weniger" und sieben Prozent sogar "deutlich weniger".