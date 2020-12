«Black Panther»-Star Boseman wird posthum mit Helden-Preis geehrt

Der "Hero for the Ages"-Preis soll im Rahmen der Trophäen-Show "MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time" am Sonntag (6. Dezember) verliehen werden, wie der Musiksender MTV am Freitag mitteilte. Die Schauspieler Don Cheadle und Robert Downey Jr. sollen ihren Marvel-Kollegen posthum ehren.

Boseman wurde als Königssohn T'Challa im Superheldenfilm "Black Panther" weltberühmt. Die Comic-Verfilmung machte den Schauspieler nicht nur zum Filmstar, sondern auch zu einer Identifikationsfigur für die Bürgerrechtsbewegung "Black Lives Matter". Boseman starb am 28. August mit 43 Jahren an Darmkrebs, nachdem er bereits vier Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft hatte.