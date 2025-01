Termine: Am 11. Februar gibt es einen Spieleabend im Gemeinschaftsraum, am 8. März findet der Bezirkslandfrauentag in der Blansinger Wolferhalle statt. Am 14. März ist ein Vortrag vom Vitarium aus Münstertal. Die Kinderkleiderbörse wird am 5. April in der Wolferhalle veranstaltet. Am 26. April fahren die Landfrauen nach Münstertal zu einer Hofführung und Käseverkostung auf den Glocknerhof. Am 28. und 29. Juni werden die Egringer Landfrauen an ihrem Jubiläumsfest zum 75-jährigen Bestehen besucht.