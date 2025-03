Der Klassiker „Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen“ rief am Sonntagvormittag die Kanderner Feuerwehr auf den Plan, nachdem ein Rauchmelder in der Waldeckstraße Alarm geschlagen hatte. Die Polizei berichtet, dass die Feuerwehr in der Wohnung eine Bewohnerin vorfand, die auf dem Sofa lag. Diese hatte erfolgreich verdrängt, dass sie sie vorher einen Topf mit Essen auf die eingeschaltete Herdplatte gestellt hatte. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort plus ein Rettungswagen. Einziger Sachschaden war glücklicherweise nur das verbrannte Essen, heißt es..