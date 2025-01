Ein 69-jähriger Mann hat sich am Freitagabend mit seinem Fahrzeug an der Autobahnabfahrt Kandern überschlagen. Das Auto kam bei Rümmingen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ausfahrtsschild. Der 69-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an, der Führerschein ist weg.