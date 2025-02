Die Polizei berichtet von einem Einbruch in einen Gasthof im Wollbacher Ortsteil Hammerstein in der Nacht zum Montag. Zwischen 1.15 Uhr und 1.30 Uhr, haben Unbekannte ein Fenster eines Gasthofes aufgehebelt, um in das daneben liegende Wohnhaus zu gelangen. Ein wach werdender Bewohner überraschte zwei Männer. Diese flüchteten auf Fahrrädern in Richtung Wollbach. Einer der Männer war zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Statur, Vollbart, trug eine dunkle Wollmütze und dunkle Kleidung. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat Lörrach unter Tel. 07621/17 60.