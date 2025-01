Zwei Feuerwehreinsätze in Binzen und Kandern-Sitzenkirch meldet der Polizeibericht. Am Donnerstag wurde die Feuerwehr in Binzen gegen 9.15 Uhr alarmiert, da in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Johann-Peter-Hebel-Straße ein Rauchmelder zu hören war. Außerdem rieche es verbrannt, meldete der Anrufer. Die Feuerwehr musste sich Zutritt in die betreffende Wohnung verschaffen, heißt es. Ursächlich war vergessenes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Die Feuerwehr entfernte das Essen und lüftete die Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Ein Hund kam in die Obhut der Nachbarin, heißt es. Bereits am Samstag gegen 14.25 Uhr brannte ein Abfalleimer in einer Damentoilette im im Langmattweg in Sitzenkirch. Die Polizei beziffert den Schaden auf 500 Euro. Der Verdacht einer Sachbeschädigung durch Brandlegung wird angenommen. Hinweise werden erbeten an den Polizeiposten Kandern unter Tel. 07626/97 78 00, heißt es weiter.