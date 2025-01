Ein angebranntes Essen auf dem Herd hat am Montagvormittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen, berichtet die Polizei. Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße „In der Hohle“ gerufen, da es aus einem Fenster rauchen würde. Als Ursache für die Rauchentwicklung fanden die Einsatzkräfte ein auf der eingeschalteten Herdplatte angebranntes Essen vor. Der Topf mit dem angebrannten Essen wurde von der Feuerwehr entfernt und die Wohnung gelüftet. Während dieses Einsatzes am Herd erschien auch der Bewohner, der beim Verlassen der Wohnung anscheinend das Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Es wurde niemand verletzt. Es sei kein Sachschaden entstanden, heißt es. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug im Einsatz.