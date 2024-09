Blaulicht: Feuerwehr: Leistungsstark und mitten in der Gesellschaft

Das neue Feuerwehrgerätehaus zählt im Landkreis zu den attraktivsten, funktionellsten und am besten ausgestatteten Feuerwehrdomizilen, das unter dem Kommandanten David Sommer jederzeit die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten kann, hieß es.

Den Mitgliedern der Feuerwehr, die sich am Wochenende ganz in den Dienst der Öffentlichkeit stellten, ist der Einblick in ihre Arbeit auf hervorragende Weise gelungen. So vor allem durch die vielfältigen Präsentationen aus der aktuellen und der früheren Rheinfelder Feuerwehrarbeit. Diese präsentierte sich vor allem im Archiv des neuen Feuerwehrgerätehauses, wo Feuerwehr-Ehrenkommandant Gerhard Salg über 81 000 digitalisierte Bilder aus der Geschichte der Rheinfelder Wehr aufbewahrt, so auch Pokale, alte Feuerwehrhelme und vielerlei andere Feuerwehrutensilien. Im Mittelpunkt stehen dort jedoch Tausende an alten Akten, die einen Einblick in die Historie der Rheinfelder Feuerwehr gewähren.