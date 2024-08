Die Lörracher Feuerwehr ist am Dienstag gegen 12.12 Uhr wegen einem Wohnungsbrand in der Bergstraße alarmiert worden. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Vor Ort drang Rauch aus den Fenstern. Wie sich herausstellte, war die Ursache verbranntes Essen auf dem Herd. Der Bewohner war nicht zugegen, so der stellvertretende Kommandant der Lörracher Feuerwache, Michael Kaatz, im Gespräch mit unserer Zeitung. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war ein Löschzug mit fünf Fahrzeugen und 28 Kräften der Feuerwehr.