Ein 45-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an der Kreuzung Haupt-/ Bahnhofsstraße schwer verletzt worden, heißt es im Polizeibericht. Ein 85 Jahre alter Autofahrer beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße einzufahren, hätte aber Vorfahrt gewähren müssen. Er übersah einen von Riedlingen kommenden Motorradfahrer, der nach links einbiegen wollte.