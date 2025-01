Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Bahnhof Lörrach ereignet haben soll. Am Montag gegen 16.15 Uhr kontrollierte ein Zugbegleiter einen Reisenden in der S5, der keinen Fahrschein vorweisen konnte. Bei der Personalienfeststellung soll der Tatverdächtige auf dem Bahnsteig 1 dem Zugbegleiter das Smartphone aus der Hand geschlagen und ihn dann zu Boden gebracht haben. Danach soll der Unbekannte zusammen mit einer Frau in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Daunenweste, hellblaue Jogginghosen sowie weiße Schuhe getragen haben. Zudem führte er zwei Krückstöcke mit sich. Personen, die den Vorfall beobachtet oder das Geschehen fotografiert haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter Tel. 07628/80590 in Verbindung zu setzen.