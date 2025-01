Die Polizei berichtet, dass ein in Schallbach verschwundener Rückewagen wenig später an einem anderen Ort wieder aufgefunden worden sei, heißt es in der Mitteilung. Der Rückewagen sei zwischen Samstag 16 Uhr und Montag 16 Uhr in der Verlängerung der Talstraße aus einem verschlossenen Geräte-Schuppen entwendet worden. Dabei handle es sich um einen neuwertiger forstwirtschaftlicher Anhänger, ein sogenannter Rückewagen, im Wert von etwa 40 000 Euro, heißt es. Gegen 19.45 Uhr tauchte der Anhänger auf einem Waldweg im Bereich der Wittlinger Höhe wieder auf, berichtet die Polizei. Die Beamten vermuten, dass die Täter das Fahrzeug dort „zwischenlagern“ wollten vor dem Abtransport, heißt es.