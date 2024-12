Auf dem Fußgängerüberweg in der Eisenbahnstraße hat sich am Samstag gegen 18 Uhr ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer touchierte laut Polizei einen Mann, der mit einem Velo unterwegs war. Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, gab der Mann mit dem Velo offenbar an, den Zebrastreifen zu Fuß überquert zu haben. Nach Angaben des Autofahrers soll er dagegen auf dem Rad ohne Beleuchtung hinter einem Fahrzeug gefahren sein. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, sucht Zeugen.