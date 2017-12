Blaulicht vom 5. Dezember Staubwedel sorgt für Polizeieinsatz

Lahr: Wegen eines Alarms in einem Drogeriemarkt sind am Dienstagmorgen kurz vor 3 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Innenstadt von Lahr (Ortenaukreis) geeilt.

Nachdem die Beamten von außen nichts Außergewöhnliches feststellten, durchsuchten sie das Innere. In der Haushaltswarenabteilung stellte sich schließlich heraus, was den Alarm verursacht hatte.

Ein aus dem Regal gefallener Staubwedel hatte offenbar einen Bewegungsmelder ausgelöst.