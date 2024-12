In Lörrach sind in den vergangenen Tagen laut Polizei zahlreiche Fahrräder gestohlen worden. Am Freitag wurde zwischen 22 und 23.30 Uhr in der Fußgängerzone im Bereich der Tumringer Straße / Teichstraße ein verschlossenes Pedelec der Marke Haibike entwendet. Ebenfalls am Freitag wurde zwischen 20 und 23 Uhr ein verschlossenes Cannondale–Mountainbike „Am Alten Markt“ gestohlen. Am Samstag wurde zwischen 19 und 19.20 Uhr in der Pestalozzistraße auf Höhe der Hausnummer 50 ein verschlossenes Mountainbike der Marke Conway entwendet. Gestohlen wurde zwischen Freitag und Montag ein in der Konrad-Adenauer-Straße an einem Fahrradständer angeschlossenes Cube-Pedelec. Gleiches gilt für ein Focus-Pedelec in einer Tiefgarage in der Bergstraße. Wohl in der Nacht auf Montag brachen Unbekannte eine Tür zum Fahrradabstellplatz eines Hauses in der Straße „Lerchenhof“ auf. Hier liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Polizei, Tel. 07621/176-0, sucht Zeugen.