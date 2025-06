Blaulichtorganisationen: Was Feuerwehr, DRK, THW & Co. leisten

Bisher einzelne Aktionstage

Bisher, das war von vielen Vertretern der Hilfsorganisationen zu erfahren, seien die Aktionstage meist auf einzelne Standorte verteilt gewesen. In der Regel gab es dann meist nur Kontakte zu den „klassischen“ Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, DRK und in manchen Fällen auch Besuche beim Technischen Hilfswerk. Was allerdings über die Tätigkeitsfelder hinaus bei Katastrophen passieren wird, welche andere Spezialorganisationen und Katastrophenschutzeinheiten im Ernstfall hinzugezogen werden und dann auch Hand in Hand kooperieren werden, wurde bei den üblichen Aktionstagen höchstens gestreift.

„Das wollten wir mit unserer Initiative ändern und fanden schnell die Unterstützung vieler befreundeter Hilfsorganisationen“, freute sich Delugas. Zur ersten Auflage nutzten der DRK-Kreisverband besonders die Kontakte zu den Schulen, in denen das DRK in der Vergangenheit den Schulsanitätsdienst organisiert und geschult hat. „Es ist ein erster Versuch. Wir würden uns freuen, wenn das in Zukunft Schule machen wird“, betonte der Geschäftsführer.