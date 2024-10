Blauzungenkrankheit: Aargau besonders betroffen

Betroffene Tierhaltungen auch in Basel-Landschaft

In mehr als 20 Kantonen wurde die Blauzungenkrankheit in Tierbeständen nachgewiesen. Am meisten betroffene Tierhaltungen gibt es in den Kantonen Jura und Aargau. Allein im Aargau wurde der Erreger seit dem ersten Fall Anfang September in 134 Tierhaltungen nachgewiesen, wie das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Mittwoch mitteilte.

Tierhaltungen, in denen die Blauzungenkrankheit nachgewiesen wurde, befinden sich unter anderem auch in den Kantonen Thurgau, Basel-Landschaft, Bern und Zürich.