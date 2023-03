Blick in die Vergangenheit Schwörstadt im 14. Jahrhundert

Lebendiger Blick in die Vergangenheit

„Mit seinem neuen Buch erlaubt uns Wolfgang Klein einen lebendigen Blick in die Vergangenheit. Es ist eine beeindruckende Sammlung an geschichtlichen Quellen und Karten“, sagte Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat bei der Übergabe des Buches an die Gemeinde.

Der 100-jährige, aus Königsberg stammende Klein lebt seit 1964 in Schwörstadt. Er hat mehr als 40 Bücher zur Landeskunde Ostpreußens und Baden-Württembergs sowie zur Uniformkunde verfasst. Oft hat sich Klein mit seiner Wahlheimat auseinandergesetzt und Bücher zur Geschichte von Schwörstadt und Dossenbach geschrieben. 2019 wurde er deswegen zum Ehrenbürger Schwörstadts ernannt.